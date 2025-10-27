"Сами ругаемся, не понимаем, что происходит". Полузащитник "Пари НН" - о результатах команды

"Катастрофические цифры. В команде непростая ситуация, сами ругаемся, не понимаем, что происходит. Пытаемся объединиться, но мало что получается. Тяжело ответить, в чем причина. Остается только продолжать работать, стараться добиться результатов", - цитирует Калинского "Матч ТВ".
В 13 туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" на домашнем стадионе сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 0:0. После 13 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского располагается на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками. Напомним, что нижегородцы вылетели из Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Напомним, что летом текущего года "Пари НН" объявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера, со специалистом был заключен трехлетний контракт.
Полузащитник "Пари НН" Николай Калинский высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Пари НН"