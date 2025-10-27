"Допускаю, что Захарян может снова оказаться в РПЛ. Его возвращение в наш чемпионат не удивит. Еще один сезон без игровой практики — и он начнет терять уверенность в себе. Возможно, у Захаряна не пошло, потому что он слишком рано уехал в Испанию", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".
Сегодня, 27 октября, стал известен расширенный состав национальной команды России на ноябрьские сборы - в следующем месяце сборная проведет две домашние товарищеские встречи - с Перу и Чили. Полузащитник Арсен Захарян был включен в расширенный список футболистов.
В текущем сезоне Арсен Захарян провел за испанский "Реал Сосьедад" во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Всего на счету полузащитника 8 матчей в составе сборной России, в мае текущего года россиянину исполнилось 22 года, ранее он выступал за московское "Динамо".
Бышовец: Захарян может снова оказаться в РПЛ
Российский тренер Анатолий Бышовец оценил игру полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: Global Look Press