Пономарев: в матче с "Сочи" "Ахмат" поверил, что этого соперника можно обыграть малыми усилиями и перестал работать

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info сенсационную победу "Сочи" над "Ахматом" (4:2).

Фото: ФК "Ахмат"

- "Ахмат" уже поверил в себя и где-то расслабился. А сейчас поверил, что можно победить этого соперника малыми усилиями и перестали по-настоящему работать на футбольном поле. Тем более матч с явным аутсайдером. Поэтому и получили. Не настроились нормально на этот матч. И даже Черчесов не мог их привести в порядок - вот, что удивило. Можно, наверное, даже было выставить на этот матч одну молодежь, у которой высокая мотивация.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info

