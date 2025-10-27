Кержаков — о тренировке Соболева: еле-еле шёл, съедал по три-пять метров, не добегал

«Я остался на стадионе после игры «Зенита» с «Динамо», время было, подождать брата, пока он переоденется. Мы находились в ложе. И те, кто не играл или мало принимал участия в матче, они остались на лёгкую тренировку. Там было выбегание с центра поля и до линии ворот и обратно. Яростнее всего и быстрее всего это делали Тимощук и Эракович. Они это делали от души, для себя.
Что касается Соболева, я думаю, что не зря про него всё это сказал Семак. Мне кажется, что Соболев это делал демонстративно, чтобы показать своё отношение ко всему. Он еле-еле шёл, съедал по три-пять метров, не добегал. Уже было видно, что что-то ненормальное. Семак не может искусственно завести Соболева, чтобы он стал хорошо тренироваться, выкладываться, чтобы он в таких моментах после игры отрабатывал для себя, в том числе понимая, что это ему пригодится», — заявил Кержаков в эфире программы «Это футбол, брат».
В текущем розыгрыше РПЛ Соболев сыграл в 11 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. Также он принял участие в 5 матчах Кубка России, где отметился двумя забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав две голевых передачи. В Кубке же он сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
