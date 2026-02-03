Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

"Ливерпуль" сообщил о дорогостоящем трансфере защитника

Защитник "Ренна" Жереми Жаке в скором времени продолжит карьеру в Англии - достигнута договорённость о его переходе в "Ливерпуль".
Фото: Getty Images
20-летний футболист завершит текущий сезон в составе французской команды, после чего летом присоединится к "Ливерпулю" и подпишет долгосрочный контракт. Об этом сообщает пресс-служба "красных".

Сумма трансфера официально не раскрывается. При этом, по информации инсайдера Фабрицио Романо, стоимость сделки с учётом бонусов составила 72 млн евро.

В нынешнем сезоне Жаке провёл 19 встреч за французскую команду во всех турнирах.

