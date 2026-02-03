20-летний футболист завершит текущий сезон в составе французской команды, после чего летом присоединится к "Ливерпулю" и подпишет долгосрочный контракт. Об этом сообщает пресс-служба "красных".
Сумма трансфера официально не раскрывается. При этом, по информации инсайдера Фабрицио Романо, стоимость сделки с учётом бонусов составила 72 млн евро.
В нынешнем сезоне Жаке провёл 19 встреч за французскую команду во всех турнирах.
"Ливерпуль" сообщил о дорогостоящем трансфере защитника
Защитник "Ренна" Жереми Жаке в скором времени продолжит карьеру в Англии - достигнута договорённость о его переходе в "Ливерпуль".
Фото: Getty Images