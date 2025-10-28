"Удивило ли увольнение Слишковича? Это не мое решение, но мы тоже несем ответственность за результат. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что ты разделяешь ответственность за увольнение тренера. Просто всех футболистов убрать не могут, а тренера убирают. Так что увольнение тренера — это также и твоя вина как футболиста", - цитирует Квеквескири "РБ Спорт".
Напомним, что Владимир Слишкович был главным тренером "Оренбурга" с октября 2024 года по октябрь текущего года - место боснийского специалиста в клубе занял Ильдар Ахметзянов, ранее работавший в "КАМАЗе". Ранее Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке".
После 13 сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. В 13 туре чемпионата России команда Ильдара Ахметзянова на выезде уступила столичному "Спартаку" со счетом 0:1.
Капитан "Оренбурга" - об отставке Слишковича: не мое решение, но мы тоже несем ответственность
Капитан "Оренбурга" Ираклий Квеквескири прокомментировал отставку Владимира Слишковича с поста главного тренера.
Фото: ФК "Оренбург"