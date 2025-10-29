Матчи Скрыть

Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Португальский агент: "Спартак" еще способен показать хороший результат при Станковиче

Португальский агент Пауло Барбоза высказался о работе Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
— Вам кажется, при Станковиче "Спартак" еще способен показать хороший результат по итогам сезона?

— Думаю, да. Но уровень требований мне кажется очень высоким. И все будет зависеть от турбулентности. Все-таки в "Спартаке" все может поменяться за очень короткий срок. Этот момент очень трудно предугадать, - цитирует Барбозу "Матч ТВ".

Деян Станкович был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" летом 2024 года, контракт специалиста с клубом рассчитан до июня 2027 года. Ранее сообщалось, что руководство столичного клуба намерено отправить сербского специалиста в отставку с поста главного тренера.

После 13 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе. В 14 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Краснодаром", который лидирует в таблице с 29 баллами.

