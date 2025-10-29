Португальский агент: "Спартак" еще способен показать хороший результат при Станковиче

— Вам кажется, при Станковиче "Спартак" еще способен показать хороший результат по итогам сезона?
— Думаю, да. Но уровень требований мне кажется очень высоким. И все будет зависеть от турбулентности. Все-таки в "Спартаке" все может поменяться за очень короткий срок. Этот момент очень трудно предугадать, - цитирует Барбозу "Матч ТВ".
Деян Станкович был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" летом 2024 года, контракт специалиста с клубом рассчитан до июня 2027 года. Ранее сообщалось, что руководство столичного клуба намерено отправить сербского специалиста в отставку с поста главного тренера.
После 13 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе. В 14 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Краснодаром", который лидирует в таблице с 29 баллами.
