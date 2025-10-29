"Мусаев по-прежнему адаптируется к игровому стилю. Ему пока сложновато, хотя он прибавляет. Мусаев – это вопрос уверенности. Он слишком много в себе копается, сильно себя критикует. Ему надо быть позитивнее", – приводит слова Челестини "Чемпионат".
В текущем сезоне 24-летний Мусаев выступил в 18 матчах во всех турнирах в составе ЦСКА, в которых записал на свой счет три гола и одну результативную передачу. Его действующий контракт с московской командой рассчитан до лета 2028 года.
Команда Фабио Челестини на данный момент идет третьей в турнирной таблице чемпионата России. После 13-ти туров Российской Премьер-Лиги армейцы набрали 27 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет два очка.
Главный тренер ЦСКА назвал основную проблему Мусаева, мешающую забивать
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, что мешает забивать больше голов нападающему команды Тамерлану Мусаеву.
Фото: "Матч ТВ"