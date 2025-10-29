Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Главный тренер ЦСКА назвал основную проблему Мусаева, мешающую забивать

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, что мешает забивать больше голов нападающему команды Тамерлану Мусаеву.
Фото: "Матч ТВ"
"Мусаев по-прежнему адаптируется к игровому стилю. Ему пока сложновато, хотя он прибавляет. Мусаев – это вопрос уверенности. Он слишком много в себе копается, сильно себя критикует. Ему надо быть позитивнее", – приводит слова Челестини "Чемпионат".

В текущем сезоне 24-летний Мусаев выступил в 18 матчах во всех турнирах в составе ЦСКА, в которых записал на свой счет три гола и одну результативную передачу. Его действующий контракт с московской командой рассчитан до лета 2028 года.

Команда Фабио Челестини на данный момент идет третьей в турнирной таблице чемпионата России. После 13-ти туров Российской Премьер-Лиги армейцы набрали 27 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет два очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится