Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 0 0 0
Кубань-Холдинг1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

В "Балтике" отреагировали на слухи об интересе "Зенита" и "Динамо" к Бевееву

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов прокомментировал слухи об интересе "Зенита" и "Динамо" к защитнику калининградской команды Мингияну Бевееву.
Фото: "Матч ТВ"
"Никаких предложений не было, как и разговоров с Мингияном об уходе. Я первый раз эту информацию слышу от вас. До открытия трансферного почти три месяца. Сейчас это обсуждать не имеет смысла", — приводит слова Измайлова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что Мингиян Бевеев может покинуть клуб из Калининграда в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что к защитнику "Балтики" проявляют интерес санкт-петербургский "Зенит" и московское "Динамо".

В текущем сезоне Бевеев принял участие в 16-ти матчах за "Балтику" во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол. Кроме того, в октябре защитник дебютировал за сборную России, выйдя на поле в товарищеских матчах с Ираном (2:1) и Боливией (3:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится