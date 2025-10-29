В "Балтике" отреагировали на слухи об интересе "Зенита" и "Динамо" к Бевееву

"Никаких предложений не было, как и разговоров с Мингияном об уходе. Я первый раз эту информацию слышу от вас. До открытия трансферного почти три месяца. Сейчас это обсуждать не имеет смысла", — приводит слова Измайлова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Мингиян Бевеев может покинуть клуб из Калининграда в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что к защитнику "Балтики" проявляют интерес санкт-петербургский "Зенит" и московское "Динамо".
В текущем сезоне Бевеев принял участие в 16-ти матчах за "Балтику" во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол. Кроме того, в октябре защитник дебютировал за сборную России, выйдя на поле в товарищеских матчах с Ираном (2:1) и Боливией (3:0).
