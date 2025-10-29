"Игра "Динамо" в этом сезоне сильно разочаровывает, и не понятно, сможет ли Карпин исправить положение дел. Понятно, что сейчас у них много травм, но это не отговорки. В начале сезона они очень много очков растеряли, плюс, игроки как будто бы не понимает требований Карпина. Думаю, максимум нынешнего "Динамо" попадание в топ-5", – сказал Силкин.
На данный момент бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 13-ти встречах.
Валерий Карпин стал главным тренером "Динамо" в начале июня 2025 года.
Сергей Силкин: максимум нынешнего "Динамо" попадание в топ-5
Известный российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info оценил игру московского "Динамо".
Фото: РИА Новости