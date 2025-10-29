Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 0 0 0
Кубань-Холдинг1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Сергей Силкин: максимум нынешнего "Динамо" попадание в топ-5

Известный российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info оценил игру московского "Динамо".
Фото: РИА Новости
"Игра "Динамо" в этом сезоне сильно разочаровывает, и не понятно, сможет ли Карпин исправить положение дел. Понятно, что сейчас у них много травм, но это не отговорки. В начале сезона они очень много очков растеряли, плюс, игроки как будто бы не понимает требований Карпина. Думаю, максимум нынешнего "Динамо" попадание в топ-5", – сказал Силкин.

На данный момент бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 13-ти встречах.

Валерий Карпин стал главным тренером "Динамо" в начале июня 2025 года.

