Согласно информации источника, товарищеский матч может состояться 16 или 17 ноября на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.
В 2023 году "Зенит" дважды встречался с "Сепаханом". В феврале петербургский клуб уступил со счетом 0:2, а в сентябре сине-бело-голубые одержали победу (4:1).
Иранский "Сепахан" в текущем сезоне чемпионата страны занимает 4-е место, набрав 12 очков в 8 матчах. "Зенит" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 26 баллами в активе.
Источник: "СЭ"
"Зенит" может сыграть с иранским "Сепаханом" в ноябре - источник
Петербургский "Зенит" рассматривает возможность проведения товарищеского матча против иранского клуба "Сепахан" в середине ноября.
Фото: РПЛ