Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
ПармаЗавершен
Интер
0 - 0 0 0
Фиорентина2 тайм
Болонья
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Дженоа
0 - 2 0 2
Кремонезе2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
1 - 0 1 0
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен
Метц
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Осер1 тайм
Нант
2 - 2 2 2
Монако1 тайм
Марсель
0 - 1 0 1
Анже1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Париж
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Ливерпуль
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас2 тайм
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
Челси2 тайм
Суонси
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм

"Зенит" может сыграть с иранским "Сепаханом" в ноябре - источник

Петербургский "Зенит" рассматривает возможность проведения товарищеского матча против иранского клуба "Сепахан" в середине ноября.
Фото: РПЛ
Согласно информации источника, товарищеский матч может состояться 16 или 17 ноября на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

В 2023 году "Зенит" дважды встречался с "Сепаханом". В феврале петербургский клуб уступил со счетом 0:2, а в сентябре сине-бело-голубые одержали победу (4:1).

Иранский "Сепахан" в текущем сезоне чемпионата страны занимает 4-е место, набрав 12 очков в 8 матчах. "Зенит" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 26 баллами в активе.

Источник: "СЭ"

