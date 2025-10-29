Булыкин считает "Краснодар" и "Зенит" фаворитами РПЛ

"Естественно, "Зенит", "Краснодар", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак", "Динамо" все будут бороться, но у "Зенита" и "Краснодара" шансы больше, чем у всех остальных", - сказал Булыкин в интервью "Газета.RU".
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 13-ти встречах. Команда одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения в лиге.
"Зенит" идет на четвертой строчке в чемпионате России с 26-ю баллами в активе. Сине-бело-голубые провели 13 матчей, одержали 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в РПЛ.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выделил два основных клуба, имеющих наибольшие шансы на победу в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"