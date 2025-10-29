Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
ПармаЗавершен
Интер
0 - 0 0 0
Фиорентина2 тайм
Болонья
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Дженоа
0 - 2 0 2
Кремонезе2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
1 - 0 1 0
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен
Метц
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Осер1 тайм
Нант
2 - 2 2 2
Монако1 тайм
Марсель
0 - 1 0 1
Анже1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Париж
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
1 - 0 1 0
Брайтон2 тайм
Ливерпуль
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас2 тайм
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
Челси2 тайм
Суонси
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм

Булыкин считает "Краснодар" и "Зенит" фаворитами РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выделил два основных клуба, имеющих наибольшие шансы на победу в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
"Естественно, "Зенит", "Краснодар", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак", "Динамо" все будут бороться, но у "Зенита" и "Краснодара" шансы больше, чем у всех остальных", - сказал Булыкин в интервью "Газета.RU".

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 13-ти встречах. Команда одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения в лиге.

"Зенит" идет на четвертой строчке в чемпионате России с 26-ю баллами в активе. Сине-бело-голубые провели 13 матчей, одержали 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в РПЛ.

