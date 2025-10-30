КДК оштрафовал "Зенит" и "Динамо" по итогам матча 13-го тура РПЛ

- Болельщики "Зенита" скандировали оскорбительные выражения. Штраф клубу — 20 тысяч рублей. "Динамо" оштрафовано на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки. Карпин оштрафован за выходы из техзоны. Карпин оштрафован на 20 тысяч рублей, "Динамо" — на 10.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Зенит" принимал на своем поле московское "Динамо", состоялся в минувшее воскресенье, 26 октября. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых с минимальным счетом 2:1.
"Зенит" набрал 26 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда Валерия Карпина с 16 баллами находится на 8-й позиции.
Источник: "Чемпионат"