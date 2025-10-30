Колыванов оценил игру Тюкавина после травмы крестообразных связок

"Когда игрок получает травму крестообразных связок, он долго переступает через себя и забывает о ней. Я вижу, что Тюкавин психологически уже восстановился от травмы. Он не боится лезть в стыки и получать по ногам. Это говорит о том, что он уже вернулся в строй. Костя — один из моих любимчиков в "Динамо", - приводит слова Колыванова Metaratings.
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в марте текущего года - у форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Футболист вернулся на футбольное поле в сентябре, всего в текущем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах 8 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
После 13 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе. В 14 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с казанским "Рубином".
Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
