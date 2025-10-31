Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
19:00
Нижний НовгородНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
22:30
Боруссия ДНе начат

"На тебя смотрят так, будто ты им хочешь плохо сделать". Экс-игрок ЦСКА - о Москве

Экс-игрок ЦСКА Астемир Гордюшенко высказался о жизни в Москве.
Фото: ПФК ЦСКА
"Чем удивила столица? Хмурыми лицами, которые здесь порой встречаются. Подходишь к людям, а на тебя смотрят так, будто ты им хочешь плохо сделать. Опасаются чего-то, что ли? Но в итоге всегда помогают", - сказал Гордюшенко в интервью Sport24.

Астемир Гордюшенко выступал за ЦСКА с 2016 по 2019 год, позже - был футболистом "Тюмени", московского "Торпедо", "Томи", а с 2022 года выступает за московскую "Родину".

В составе "армейцев" полузащитник дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также завоевывал Суперкубок страны в 2018 году. В марте следующего года футболисту исполнится 29 лет.

