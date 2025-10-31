Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
22:30
Боруссия ДНе начат

Врач ЦСКА Безуглов высказался о травме Мойзеса перед матчем с "Пари НН"

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал травму защитника Мойзеса, полученную перед матчем с "Пари НН".
Фото: ФК ЦСКА
"Завтра будут обследования. Предварительно у Мойзеса повреждение одной из мышц голени. Мы сразу дадим коммуникацию. Небольшой плюс, что не потеряли замену, но потеряли время", - сказал Безуглов "Чемпионату".

Матч ЦСКА против "Пари НН" прошел сегодня, 31 октября. Встреча в рамках 14-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу "армейцев".

Прямо перед стартовым свитском защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение. Вместо бразильского игрока на поле в стартовом составе вышел Артем Бандикян.

На данный момент московский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 30 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится