Врач ЦСКА Безуглов высказался о травме Мойзеса перед матчем с "Пари НН"

"Завтра будут обследования. Предварительно у Мойзеса повреждение одной из мышц голени. Мы сразу дадим коммуникацию. Небольшой плюс, что не потеряли замену, но потеряли время", - сказал Безуглов "Чемпионату".
Матч ЦСКА против "Пари НН" прошел сегодня, 31 октября. Встреча в рамках 14-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу "армейцев".
Прямо перед стартовым свитском защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение. Вместо бразильского игрока на поле в стартовом составе вышел Артем Бандикян.
На данный момент московский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 30 очков.
Фото: ФК ЦСКА