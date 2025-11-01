Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 0 0 0
ДинамоПерерыв
Динамо Мх
1 - 0 1 0
Крылья СоветовПерерыв
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
Челябинск2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
1 - 0 1 0
Лидс1 тайм
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Манчестер Юнайтед1 тайм
Фулхэм
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Бернли
0 - 2 0 2
Арсенал1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 0 1 0
Аталанта2 тайм
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 0 1 0
Айнтрахт1 тайм
Унион
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
Майнц
1 - 0 1 0
Вердер1 тайм
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
Боруссия М1 тайм
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
Штутгарт1 тайм
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Ещенко: от "Краснодара" все понимают, чего ждать. Но у "Спартака" шансов на победу много

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о предстоящей встрече красно-белых с "Краснодаром".

Фото: ФК "Спартак"
"От "Краснодара" все понимают, чего ждать. Это чемпион России, он играет дома. Но у "Спартака" шансов на победу много, потому что команда играет непредсказуемо", – приводит слова Ещенко "Матч ТВ".

Встреча 14-го тура РПЛ состоится в воскресенье, 2 ноября. "Краснодар" примет на своем поле "Спартак". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В предыдущем туре команда Деяна Станковича со счетом 1:0 обыграла "Оренбург".

После 13-ти прошедших туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. "Краснодар" с 29 очками располагается на второй строчке. Лидером чемпионата на данный момент является ЦСКА, набравший 30 очков в 14-ти встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится