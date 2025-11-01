Сперцян обратился к фанатам "Краснодара" перед матчем со "Спартаком"

"Завтра важный матч! "Краснодар" – "Спартак". Друзья, ваша поддержка для нас огромная сила! Ждем всех", — написал Сперцян в соцсети.
"Краснодар" встретится со "Спартаком" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги в воскресенье, 2 ноября. Матч состоится на домашней арене черно-зеленых. Начало – в 19:30 по московскому времени.
После 13-ти прошедших туров команда Мурада Мусаева записала в свой актив 29 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является ЦСКА, набравший 30 очков за 14 встреч. Красно-белые идут на шестой строчке с 22 очками.