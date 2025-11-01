"Чтобы быть на плаву нужны сыгранность и коллективные взаимодействия, у "Динамо" этого нет. Сложные атаки у них не получаются. Индивидуальные качества у игроков есть, но они часто будто нейтрализуют друг друга", - сказал Билялетдинов "Советскому спорту".
На данный момент московское "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Подопечные Валерия Карпина одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Сегодня, 1 ноября, состоялся матч бело-голубых против "Рубина". Встреча завершилась со счетом 0:0. На 58-й минуте игры защитник казанского клуба Константин Нижегородов заработал удаление.
Ринат Билялетдинов - о "Динамо": у команды нет сыгранности и коллективного взаимодействия
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал игру московского "Динамо" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"