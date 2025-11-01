Игрок "Пари НН" - о Шпилевском: с ним мы сможем завершить чемпионат на хороших позициях

"Шпилевский - очень хороший тренер. Я верю в него. Думаю, что ему нужно чуть больше времени. С ним мы сможем завершить чемпионат на хороших позициях", - сказал Олусегун "Советскому спорту".
Алексей Шпилевский возглавил "Пари НН" в июне 2025 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.
На данный момент клуб из Нижнего Новгорода находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков в 14-ти встречах.
Фото: ФК "Пари Нижний Новгород"