"Было ли в моей карьере более обидное поражение? Не знаю. Наверное, были. Результат - это больно. Я никогда так не кричал, как когда мы сегодня забили в добавленное время. Бывает так, что результат мы не получаем, но самое главное, что я увидел на поле. У нас было больше моментов. Мы могли даже сравнять, когда были в меньшинстве. Рад за мою команду. Если мы так продолжим, то результат будет", - сказал Альба "Матч ТВ".
Матч "Ростова" против "Акрона" состоялся сегодня, 1 ноября, в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинского клуба. Единственный гол в игре забил нападающий Беншимол с пенальти.
На 77-й минуте матча красную карточку получил вингер "Ростова" Роналдо. В конце второго тайма главный арбитр встречи Ян Бобровский отменил 2 гола желто-синих после просмотра ВАР.
На данный момент подопечные Джонатана Альбы находятся на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 14-ти матчах.
Тренер "Ростова" Альба - о матче с "Акроном": результат - это больно
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба выразил разочарование поражением от "Акрона" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"