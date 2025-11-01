Матчи Скрыть

Рубин
0 - 0 0 0
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
3 - 0 3 0
ЛидсЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Фулхэм
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Бернли
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Тоттенхэм
0 - 1 0 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
3 - 0 3 0
СевильяЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 2 3 2
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
КомоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 4 0 4
Боруссия МЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Монако
0 - 1 0 1
ПарижЗавершен

Тренер "Ростова" Альба - о матче с "Акроном": результат - это больно

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба выразил разочарование поражением от "Акрона" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Было ли в моей карьере более обидное поражение? Не знаю. Наверное, были. Результат - это больно. Я никогда так не кричал, как когда мы сегодня забили в добавленное время. Бывает так, что результат мы не получаем, но самое главное, что я увидел на поле. У нас было больше моментов. Мы могли даже сравнять, когда были в меньшинстве. Рад за мою команду. Если мы так продолжим, то результат будет", - сказал Альба "Матч ТВ".

Матч "Ростова" против "Акрона" состоялся сегодня, 1 ноября, в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинского клуба. Единственный гол в игре забил нападающий Беншимол с пенальти.

На 77-й минуте матча красную карточку получил вингер "Ростова" Роналдо. В конце второго тайма главный арбитр встречи Ян Бобровский отменил 2 гола желто-синих после просмотра ВАР.

На данный момент подопечные Джонатана Альбы находятся на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 14-ти матчах.

