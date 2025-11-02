Тренер "Арона" Тедеев ответил, сыграет ли Дзюба с "Динамо"

"Конечно, без Артема ментально команде сложнее, это безусловно. Артем - это личность, которая для команды много значит. Будет ли Артем готов к "Динамо"? Надеюсь, что будет все хорошо", - сказал Тедеев "Матч ТВ".
1 ноября состоялась игра между "Акроном" и "Ростовом" в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой тольяттинского клуба со счетом 1:0. Артем Дзюба не попал в заявку на матч из-за повреждения, полученного в матче 13-го тура чемпионата против "Локомотива".
На данный момент "Акрон" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Следующая встреча клуба состоится 8 ноября против московского "Динамо" в рамках чемпионата.