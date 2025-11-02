Гендиректор "Динамо" высказал недовольство судейством в России

"Судейство требует улучшения. Конкретно в наших матчах уже не раз происходила странная ситуация. VAR вызывали судью в поле, чтобы назначить пенальти, затем арбитр назначал пенальти, а потом ЭСК РФС это фиксировала как ошибки, причем единогласно. То есть получается, что VAR вызывали судью в поле, чтобы он ошибся, а не исправил ошибку", – приводит слова Пивоварова ТАСС.
В субботу, 1 ноября "Динамо" на выезде сыграл вничью с казанским "Рубином". Матч обслуживала судейская бригада во главе с Иналом Танашеввым. Встреча 14-го тура Российской Премьер-лиги завершилась со счетом 0:0.
После этого тура команда Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые записали в свой актив 17 очков. Лидирующий на данный момент ЦСКА набрал 30 очков.
Фото: ФК "Динамо"