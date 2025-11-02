Глебов – об интересе со стороны "Интера": пока не будет официального предложения в ЦСКА, это вброс

"Да, приятно, когда гранды мирового футбола следят за мной, но это пока не показатель. Пока, условно, не будет официального предложения в клуб, то это просто вброс и разговоры, которых не должно быть", — приводит слова Глебова "Советский спорт".
Кириллу Глебову 19 лет. Он играет в основном составе ЦСКА с марта 2023 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти встречах во всех турнирах за армейцев, записав на свой счет 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Глебова оценивается в 5 миллионов евро.
Команда Фабио Челестини на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. После 14-ти сыгранных встреч армейцы записали в свой актив 30 очков.
Фото: "Матч ТВ"