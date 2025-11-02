Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Торино
2 - 2 2 2
Пиза2 тайм
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
Страсбург2 тайм
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Глебов – об интересе со стороны "Интера": пока не будет официального предложения в ЦСКА, это вброс

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны "Интера".
Фото: "Матч ТВ"
"Да, приятно, когда гранды мирового футбола следят за мной, но это пока не показатель. Пока, условно, не будет официального предложения в клуб, то это просто вброс и разговоры, которых не должно быть", — приводит слова Глебова "Советский спорт".

Кириллу Глебову 19 лет. Он играет в основном составе ЦСКА с марта 2023 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти встречах во всех турнирах за армейцев, записав на свой счет 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Глебова оценивается в 5 миллионов евро.

Команда Фабио Челестини на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. После 14-ти сыгранных встреч армейцы записали в свой актив 30 очков.

