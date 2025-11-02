Главный тренер "Оренбурга" высказался о первой победе команды за 9 матчей РПЛ

"Каждая победа приносит только невероятно положительные эмоции, но праздновать нам пока очень рано. Это первая победа после долгого и большого перерыва. У нас через три дня игра на Кубок России, мы туда точно не выходим играть в поддавки, в этом матче тоже хотелось бы сыграть как можно лучше", — приводит слова Ахметзянова "Матч ТВ".
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и "Сочи" состоялся в воскресенье, 2 ноября. Встреча завершилась победой команды Ахметзянова со счетом 3:1. Тем самым "Оренбург" серию из восьми матчей без побед в чемпионате России. На данный момент команда набрала 11 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" идет на предпоследнем, 15-м месте с 8 очками.
В начале октября Ильдар Ахметзянов покинул "КАМАЗ" из Набережных Челнов, после чего был назначен главным тренером "Оренбурга". До него команду возглавлял Владимир Слишкович.
Фото: ФК "КАМАЗ"