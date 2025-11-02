Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Торино
2 - 2 2 2
Пиза2 тайм
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
Страсбург2 тайм
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Главный тренер "Оренбурга" высказался о первой победе команды за 9 матчей РПЛ

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал победу над "Сочи" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "КАМАЗ"
"Каждая победа приносит только невероятно положительные эмоции, но праздновать нам пока очень рано. Это первая победа после долгого и большого перерыва. У нас через три дня игра на Кубок России, мы туда точно не выходим играть в поддавки, в этом матче тоже хотелось бы сыграть как можно лучше", — приводит слова Ахметзянова "Матч ТВ".

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и "Сочи" состоялся в воскресенье, 2 ноября. Встреча завершилась победой команды Ахметзянова со счетом 3:1. Тем самым "Оренбург" серию из восьми матчей без побед в чемпионате России. На данный момент команда набрала 11 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" идет на предпоследнем, 15-м месте с 8 очками.

В начале октября Ильдар Ахметзянов покинул "КАМАЗ" из Набережных Челнов, после чего был назначен главным тренером "Оренбурга". До него команду возглавлял Владимир Слишкович.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится