"Травма голеностопа — это не очень приятно, но и не критично. Антон Миранчук восстанавливается. Думаю, после паузы на матчи сборных он уже точно будет в строю", — приводит слова Кузьмичева "Чемпионат".
Антон Миранчук получил травму голеностопа во время матча 12-го тура чемпионата России "Динамо" с "Ахматом" (2:2). Полузащитник не смог продолжить игру и покинул поле в первом тайме встречи.
30-летний полузащитник перешел в "Динамо" из швейцарского "Сьона" в августе 2025 года. В текущем сезоне Миранчук принял участие в 10 матчах во всех турнирах в составе бело-голубых, записав на свой счет три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.
Агент Миранчука: после паузы на матчи сборных Антон уже точно будет в строю
Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника московского "Динамо" Антона Миранчука, высказался о ходе восстановления игрока после травмы.
Фото: "Матч ТВ"