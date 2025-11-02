Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Торино
2 - 2 2 2
Пиза2 тайм
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
Страсбург2 тайм
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Агент Миранчука: после паузы на матчи сборных Антон уже точно будет в строю

Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника московского "Динамо" Антона Миранчука, высказался о ходе восстановления игрока после травмы.
Фото: "Матч ТВ"
"Травма голеностопа — это не очень приятно, но и не критично. Антон Миранчук восстанавливается. Думаю, после паузы на матчи сборных он уже точно будет в строю", — приводит слова Кузьмичева "Чемпионат".

Антон Миранчук получил травму голеностопа во время матча 12-го тура чемпионата России "Динамо" с "Ахматом" (2:2). Полузащитник не смог продолжить игру и покинул поле в первом тайме встречи.

30-летний полузащитник перешел в "Динамо" из швейцарского "Сьона" в августе 2025 года. В текущем сезоне Миранчук принял участие в 10 матчах во всех турнирах в составе бело-голубых, записав на свой счет три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится