Бывший судья РПЛ отреагировал на удаление Мелкадзе в матче "Балтика" - "Ахмат"

"Мелкадзе прыгнул на ногу соперника и додавил правой ногой. Это умысел, если будет травма у игрока "Балтики" - может быть и от двух матчей дисквалификация Одно дело, когда ты в шаге, ногу некуда деть, а тут прыжок и додавливание", - сказал Федотов в интервью "Чемпионату".
Сегодня, 2 ноября "Балтика" на своём поле принимала "Ахмат". Матч проходил на стадионе "Ростех Арена". Хозяева выиграли со счётом 2:0. В составе калининградцев забили Максим Петров и Сергей Пряхин.
На данный момент подопечные Андрея Талалаева набрали 27 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Станислава Черчесова располагается на девятой строчке, имея в своём активе 16 очков.
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление нападающего "Ахмата" Георгия Мелкадзе в матче против "Балтики".
Фото: ФК "Ахмат"