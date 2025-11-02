- Информация об интересе "ПСЖ" к Алексею Батракову идет от агентов, поэтому я ее комментировать не могу. Такие сообщения постоянно подбрасываются для прессы. Я не могу комментировать эти вопросы, потому что это агентские вбросы.
Напомним, ранее сегодня, 2 ноября, в СМИ появилась информация о том, что атакующий полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков попал в сферу интересов французского топ-клуба "Пари Сен-Жермен".
В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел 18 матчей в составе красно-зеленых в РПЛ и Кубке России, в которых записал в свой актив 12 забитых голов и 4 результативных паса на партнеров.
Источник: "РИА Новости"
"Агентские вбросы". Семин прокомментировал информацию об интересе "ПСЖ" к Батракову
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на новость об интересе к хавбеку "железнодорожников" Алексею Батракову со стороны "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"