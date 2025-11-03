Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
ЕнисейНе начат
Ротор
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

"Хочется забыть". "Спартак" обратился к болельщикам после поражения от "Краснодара"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала обращение к болельщикам после поражения от "Краснодара" в матче РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Тяжелый вечер. Хочется его поскорее проанализировать и забыть. Спасибо вам за поддержку, красно-белые", — говорится в сообщении пресс-служба "Спартака".

"Спартак" уступил "Краснодару" в матче 14-го тура РПЛ. Встреча в воскресенье, 2 ноября завершилась со счетом 1:2. Единственный гол в составе красно-белых забил Ливай Гарсия на 90-й минуте. Хозяева заканчивали игру в меньшинстве после удалений Джона Кордобы и Дугласа Аугусто.

После этой встречи "Краснодар" вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, записав в свой актив 32 очка. "Спартак" за 14 туров чемпионата России набрал 22 очка и на данный момент располагается на шестой строчке.

