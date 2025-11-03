"Хочется забыть". "Спартак" обратился к болельщикам после поражения от "Краснодара"

"Тяжелый вечер. Хочется его поскорее проанализировать и забыть. Спасибо вам за поддержку, красно-белые", — говорится в сообщении пресс-служба "Спартака".
"Спартак" уступил "Краснодару" в матче 14-го тура РПЛ. Встреча в воскресенье, 2 ноября завершилась со счетом 1:2. Единственный гол в составе красно-белых забил Ливай Гарсия на 90-й минуте. Хозяева заканчивали игру в меньшинстве после удалений Джона Кордобы и Дугласа Аугусто.
После этой встречи "Краснодар" вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, записав в свой актив 32 очка. "Спартак" за 14 туров чемпионата России набрал 22 очка и на данный момент располагается на шестой строчке.