Гришин объяснил, почему вышедшие в РПЛ "Балтика" и "Сочи" находятся в разных частях турнирной таблицы

Бывший российский футболист Александр Гришин объяснил разницу в турнирном положении "Балтики" и "Сочи", которые в текущем сезоне вышли в РПЛ из Первой лиги.



По итогам предыдущего сезона обе команды перешли из Первой лиги в Российскую Премьер-лигу. В 14-м туре чемпионата России "Сочи" уступил "Оренбургу" со счетом 1:3. "Балтика" одержала победу над "Ахматом со счетом 2:0.



На данный момент команда из Калининграда идет четвертой в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 27 очков. "Сочи" идет на предпоследнем, 15-м месте, набрав 8 очков в 14-ти турах. "Посмотрите на их игру в обороне. В "Балтике" все футболисты пробегают по 100 метров, чтобы успеть занять позиции в защите. А в "Сочи" Ежов, Зиньковский, Сааведра вообще не участвуют в обороне и не ходят в отбор. Зиньковский просто играет как хочет, а Начо Сааведра — это опорник по названию, но на поле он эту работу не выполняет", — приводит слова Гришина " Матч ТВ ".

