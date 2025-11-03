"Есть ли в планах получение гражданства? Не знаю. Пока что я только продлил контракт. Могу поговорить со своими представителями. Нужно посмотреть, появится ли такая возможность. Если да, то мне нужно все обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня", – приводит слова Бителло ТАСС.
В сентябре пресс-служба "Динамо" сообщила о продлении контракта с бразильским полузащитником до лета 2031 года. 25-летний игрок пополнил состав бело-голубых в 2023 году. До этого он играл в бразильском "Гремио". Вместе с московской командой в 2024 году Бителло завоевал бронзовые медали чемпионата России.
"Динамо" на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. После 14-ти туров команда Валерия Карпина набрала 17 очков.
Бителло прокомментировал возможность получения российского гражданства
Фото: ФК "Динамо"