Первая лига

Уфа
14:00
ЕнисейНе начат
Ротор
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Бителло прокомментировал возможность получения российского гражданства

Полузащитник "Динамо" Бителло ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.
Фото: ФК "Динамо"
"Есть ли в планах получение гражданства? Не знаю. Пока что я только продлил контракт. Могу поговорить со своими представителями. Нужно посмотреть, появится ли такая возможность. Если да, то мне нужно все обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня", – приводит слова Бителло ТАСС.

В сентябре пресс-служба "Динамо" сообщила о продлении контракта с бразильским полузащитником до лета 2031 года. 25-летний игрок пополнил состав бело-голубых в 2023 году. До этого он играл в бразильском "Гремио". Вместе с московской командой в 2024 году Бителло завоевал бронзовые медали чемпионата России.

"Динамо" на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. После 14-ти туров команда Валерия Карпина набрала 17 очков.

