"Звоните руководству". Адиев - о возможной отставке из "Крыльев"

"Вы задаете одни и те же вопросы, устал уже от них. Звоните руководству клуба и у них узнавайте", - приводит слова Адиева "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что в ближайшее время самарские "Крылья Советов" отправят Тархана Джабраилова в отставку с поста генерального директора клуба. Отмечалось, что клуб также может покинуть Магомед Адиев, который был назначен на пост главного тренера летом текущего года.
В 14 турах Российской Премьер-Лиги самарцы набрали 13 очков и занимают 13 строчку в турнирной таблице.
Магомед Адиев высказался о возможной отставке с поста главного тренера "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"