Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

"Звоните руководству". Адиев - о возможной отставке из "Крыльев"

Магомед Адиев высказался о возможной отставке с поста главного тренера "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Вы задаете одни и те же вопросы, устал уже от них. Звоните руководству клуба и у них узнавайте", - приводит слова Адиева "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что в ближайшее время самарские "Крылья Советов" отправят Тархана Джабраилова в отставку с поста генерального директора клуба. Отмечалось, что клуб также может покинуть Магомед Адиев, который был назначен на пост главного тренера летом текущего года.

В 14 турах Российской Премьер-Лиги самарцы набрали 13 очков и занимают 13 строчку в турнирной таблице.

