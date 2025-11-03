Матчи Скрыть

Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

"Уберут — придет другой". Мостовой - о возможной отставке Станковича

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении Альберта Риеры на пост главного тренера "Спартака".
Фото: GETTY IMAGES
"Знаком с Риерой, он много, где поиграл. Но к слухам отношусь спокойно. Что мы только не видели в футболе за последнее время? Не ставлю вопрос, пойдет ли смена тренера на пользу "Спартаку". Мы каждый раз рассуждаем об этом, когда где-то и кого-то убирают. Еще ничего не произошло. Мы перетираем все это на терке. Уберут — придет другой", - цитирует Мостового "СЭ".

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" может назначить Альберта Риеру на пост главного тренера - испанский специалист с 2024 года занимает аналогичную должность в словенском "Целе", ранее он работал во французском "Бордо".

Напомним, что Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - контракт сербского специалиста с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года. Сообщалось, что в ближайшее время специалист может быть отправлен в отставку. После 14 сыгранных туров "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.

Вчера, 2 ноября, красно-белые на выезде уступили "Краснодару" (1:2) в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги.

