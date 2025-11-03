"Знаком с Риерой, он много, где поиграл. Но к слухам отношусь спокойно. Что мы только не видели в футболе за последнее время? Не ставлю вопрос, пойдет ли смена тренера на пользу "Спартаку". Мы каждый раз рассуждаем об этом, когда где-то и кого-то убирают. Еще ничего не произошло. Мы перетираем все это на терке. Уберут — придет другой", - цитирует Мостового "СЭ".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" может назначить Альберта Риеру на пост главного тренера - испанский специалист с 2024 года занимает аналогичную должность в словенском "Целе", ранее он работал во французском "Бордо".
Напомним, что Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - контракт сербского специалиста с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года. Сообщалось, что в ближайшее время специалист может быть отправлен в отставку. После 14 сыгранных туров "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.
Вчера, 2 ноября, красно-белые на выезде уступили "Краснодару" (1:2) в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги.
"Уберут — придет другой". Мостовой - о возможной отставке Станковича
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении Альберта Риеры на пост главного тренера "Спартака".
