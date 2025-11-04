Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

"По Станковичу вопрос решен". Генич намекнул на скорый уход главного тренера "Спартака"

Спортивный комментатор Константин Генич заявил, что руководство "Спартака" приняло решение по увольнению главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: "Матч ТВ"
"Они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает все окружение, внутри "Спартака" все это знают. По Станковичу вопрос решен", — сказал Генич в видео на канале "О, Родной Футбол!".

Сербский специалист возглавил "Спартак" летом 2024 года. Перед началом сезона-2025/26 клуб продлил трудовое соглашение со Станковичем еще на один год.

В последнем матче под руководством сербского тренера "Спартак" уступил "Краснодару" со счетом 1:2. После 14-го тура Российской Премьер-лиги красно-белые набрали 22 очка и на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице. В следующий раз московская команда встретится с "Локомотивом" в четвертьфинальном матче Кубка России. Игра состоится в четверг, 6 ноября.

