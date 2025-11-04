"По Станковичу вопрос решен". Генич намекнул на скорый уход главного тренера "Спартака"

"Они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает все окружение, внутри "Спартака" все это знают. По Станковичу вопрос решен", — сказал Генич в видео на канале "О, Родной Футбол!".
Сербский специалист возглавил "Спартак" летом 2024 года. Перед началом сезона-2025/26 клуб продлил трудовое соглашение со Станковичем еще на один год.
В последнем матче под руководством сербского тренера "Спартак" уступил "Краснодару" со счетом 1:2. После 14-го тура Российской Премьер-лиги красно-белые набрали 22 очка и на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице. В следующий раз московская команда встретится с "Локомотивом" в четвертьфинальном матче Кубка России. Игра состоится в четверг, 6 ноября.
Спортивный комментатор Константин Генич заявил, что руководство "Спартака" приняло решение по увольнению главного тренера команды Деяна Станковича.
