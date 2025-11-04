Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Экс-спортдир "Оренбурга" оценил работу нового главного тренера команды

Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о работе Ильдара Ахметзянова, который в октябре пришел на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"Ахметзянову понадобилось провести три матча, чтобы разобраться с футболистами "Оренбурга" и понять, кто что из себя представляет. Он смотрел игры "Оренбурга" — и теперь есть и результат, и голы красивые. Ахметзянов — молодец, достаточно быстро сориентировался", — приводит слова Андреева "Чемпионат".

Ахметзянов возглавил "Оренбург" 9 октября после того, как клуб покинул боснийский специалист Владимир Слишкович. На посту главного тренера Ахметзянов провел три встречи чемпионата России, в которых его команда одержала одну победу, сыграла вничью и потерпела поражение.

На данный момент клуб из Оренбурга идет на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 14-ти туров в активе команды 11 очков. В следующий раз "Оренбург" сыграет с "Локомотивом". Встреча состоится 9 ноября в Москве.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится