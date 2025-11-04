Экс-спортдир "Оренбурга" оценил работу нового главного тренера команды

Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о работе Ильдара Ахметзянова, который в октябре пришел на пост главного тренера команды.

Фото: ФК "Оренбург"





Ахметзянов возглавил "Оренбург" 9 октября после того, как клуб покинул боснийский специалист Владимир Слишкович. На посту главного тренера Ахметзянов провел три встречи чемпионата России, в которых его команда одержала одну победу, сыграла вничью и потерпела поражение.



На данный момент клуб из Оренбурга идет на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 14-ти туров в активе команды 11 очков. В следующий раз "Оренбург" сыграет с "Локомотивом". Встреча состоится 9 ноября в Москве. "Ахметзянову понадобилось провести три матча, чтобы разобраться с футболистами "Оренбурга" и понять, кто что из себя представляет. Он смотрел игры "Оренбурга" — и теперь есть и результат, и голы красивые. Ахметзянов — молодец, достаточно быстро сориентировался", — приводит слова Андреева "Чемпионат".