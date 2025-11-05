Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм
Зенит
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
ВильярреалНе начат
Карабах
20:45
ЧелсиНе начат
Интер
23:00
КайратНе начат
Бенфика
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
АталантаНе начат
Ньюкасл
23:00
АтлетикНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия ДНе начат
Брюгге
23:00
БарселонаНе начат

Врач ЦСКА Безуглов сообщил о сроках возвращения Акинфеева на поле

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления основного вратаря команды Игоря Акинфеева после травмы.
Фото: ФК ЦСКА
"Игорь Акинфеев остался в Москве, с ним всё хорошо. Болельщики могут не переживать. В дерби ("со "Спартаком") будет в строю, готовиться к нему будет в общей группе", - сказал Безуглов в видео в Telegram-канале ПФК ЦСКА.

Игорь Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ против "Спартака". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "армейцев". В текущем сезоне за ЦСКА голкипер провел 12 матчей, пропустил 10 мячей и отыграл 3 встречи на ноль.

На данный момент ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 14-ти матчах.

