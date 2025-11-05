Врач ЦСКА Безуглов сообщил о сроках возвращения Акинфеева на поле

"Игорь Акинфеев остался в Москве, с ним всё хорошо. Болельщики могут не переживать. В дерби ("со "Спартаком") будет в строю, готовиться к нему будет в общей группе", - сказал Безуглов в видео в Telegram-канале ПФК ЦСКА.
Игорь Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ против "Спартака". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "армейцев". В текущем сезоне за ЦСКА голкипер провел 12 матчей, пропустил 10 мячей и отыграл 3 встречи на ноль.
На данный момент ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 14-ти матчах.
Фото: ФК ЦСКА