"Мы хорошо выглядели — и в обороне не дали создать сопернику много моментов. Моменты у "Зенита" были после длинных передач, после навала. Ну и в атаке многое получалось. Отличный матч", - цитирует Сергеева "РБ Спорт".
Вчера, 5 ноября, московское "Динамо" одержало выездную победу над петербургским "Зенитом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин, в составе петербуржцев - Педро.
Ответная встреча состоится на домашнем стадионе московского "Динамо". Напомним, что действующим обладателем Кубка и Суперкубка России является ЦСКА.
Форвард "Динамо" оценил победу над "Зенитом"
Фото: ФК "Зенит"