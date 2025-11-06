Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Мидтьюлланд
3 - 1 3 1
СелтикЗавершен
Штурм
0 - 0 0 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Динамо Загреб
0 - 3 0 3
СельтаЗавершен
Ницца
1 - 3 1 3
ФрайбургЗавершен
Утрехт
1 - 1 1 1
ПортуЗавершен
Ред Булл Зальцбург
2 - 0 2 0
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Мальмё
0 - 1 0 1
ПанатинаикосЗавершен
Базель
3 - 1 3 1
ФКСБ2 тайм
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
1 - 1 1 1
Шэмрок Роверс2 тайм
Самсунспор
3 - 0 3 0
Хамрун СпартансЗавершен
КуПС
3 - 1 3 1
СлованЗавершен
Спарта
0 - 0 0 0
РакувЗавершен
Целе
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Ноа
1 - 2 1 2
Сигма2 тайм
Шахтер
2 - 0 2 0
БрейдабликЗавершен
АЕК Ларнака
0 - 0 0 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Станкович: я очень устал от того, что происходит. Я хочу домой, к жене, к дочке

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал о готовности покинуть команду после победы в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России (3:1).
Фото: "Чемпионат"
- Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Я хочу домой, к жене, к дочке. Всё происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас. Я готов к любому решению клуба. Если решат уволить завтра, я готов, - сказал Станкович "Чемпионату".

"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличились Ливай Гарсия, Жедсон Фернандеш и Пабло Солари. За "Локомотив" гол забил Алексей Батраков, который позже не реализовал пенальти.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент красно-белые идут на шестом месте в РПЛ с 22 очками.

