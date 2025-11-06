Станкович: я очень устал от того, что происходит. Я хочу домой, к жене, к дочке

- Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Я хочу домой, к жене, к дочке. Всё происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас. Я готов к любому решению клуба. Если решат уволить завтра, я готов, - сказал Станкович "Чемпионату".
"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличились Ливай Гарсия, Жедсон Фернандеш и Пабло Солари. За "Локомотив" гол забил Алексей Батраков, который позже не реализовал пенальти.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент красно-белые идут на шестом месте в РПЛ с 22 очками.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал о готовности покинуть команду после победы в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России (3:1).
Фото: "Чемпионат"