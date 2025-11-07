Матчи Скрыть

Защитник "Спартака" назвал лучшего нападающего в РПЛ

Защитник "Спартака" Кристофер Ву назвал нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кордоба - отличный, сильный и техничный нападающий. Если играть против таких футболистов, то можно расти. Я думаю, что нашу дуэль выиграл он", - сказал Ву в интервью "РИА Новости Спорт".

Джон Кордоба в текущем сезоне принял участие в 19 встречах в составе "Краснодара" и отметился девятью забитыми мячами, а также отдал четыре голевые передачи.

Кристофер Ву пришёл в "Спартак" летом этого года и принял участие в восьми играх. Камерунец не отметился результативными действиями.

После 14 сыгранных туров чемпионата России "Спартак" находится на шестой строчке в турнирной таблице с 22 очками и отстаёт от лидирующего "Краснодара" на десять баллов.

