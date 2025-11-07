Матчи Скрыть

Аршавин сравнил составы "Зенита" и "Спартака"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин сравнил составы московского "Спартака" и петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
— Некоторые эксперты считают, что у москвичей состав сильнее, чем у "Зенита".

— Плюс-минус какие-то позиции сильнее, но в целом — нет. У "Зенита" состав лучше, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

После 14 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками, красно-белые занимают 6 место с 22 баллами в своем активе.

В 15 туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов", команда Деяна Станковича проведет выездную встречу с грозненским "Ахматом".

