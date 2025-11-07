Матчи Скрыть

Эльче
23:00
Реал СосьедадНе начат

Пиза
22:45
КремонезеНе начат

Вердер
22:30
ВольфсбургНе начат

Париж
22:45
РеннНе начат

Полузащитник "Спартака" Дмитриев оценил свои перспективы в московском клубе

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о своих перспективах в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Про будущее мне Станкович пока ничего не говорит. Просто объясняет, что делать на поле. Говорит ли он мне, что я ему нужен? Ну, он же не будет это делать индивидуально. Если я выхожу, значит, он рассчитывает на меня", - цитирует Дмитриева "СЭ".

Игорь Дмитриев перешел в московский "Спартак" из екатеринбургского "Урала" летом 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел за столичный клуб во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 результативные передачи.

После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ с 22 набранными очками. В 15 туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".

