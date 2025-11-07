Тукманов - о заявлении Станковича: здесь им движет исключительно корыстная цель, и все это прекрасно понимают

"Если человек устал и хочет уйти - это его решение. Но если он таким образом пытается шантажировать клуб, чтобы ему выплатили неустойку, то, на мой взгляд, это не делает ему чести, хотя он и действует в рамках контракта. Но по-мужски это неправильно. Здесь Станковичем движет исключительно корыстная цель, и все это прекрасно понимают", - сказал Тукманов "Матч ТВ".
Заявление Деяна Станковича о готовности покинуть пост прозвучало вчера, 6 ноября, после победы "Спартака" над "Локомотивом" со счетом 3:1 в матче Кубка России.
Сербский специалист стал главным тренером красно-белых в начале июля 2024 года. Под его руководством московский клуб провел 63 матча, одержал 36 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. Соглашение со Станковичем действует до конца июня 2027 года.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 14-ти встречах.
Фото: ФК "Спартак"