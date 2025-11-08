Матчи Скрыть

Энрике рассказал, кто помог ему освоиться в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Луис Энрике назвал игрока, который помог ему быстрее адаптироваться к жизни в России.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда я играл в Бразилии, появилась возможность перейти в "Зенит", Нино был первым, кто написал мне и сказал, что это отличный клуб. Очень помогает, когда рядом футболист, уже знающий клуб и имеющий тесные отношения с другими игроками. Другие футболисты также очень помогли мне", - сказал Энрике в интервью 365scores.

Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Ботафого" в январе 2025 года. Всего за петербуржцев полузащитник провёл 28 матчей, отметился тремя забитыми мячами и отдал 5 голевых передач. Соглашение с футболистом действует до конца 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

После 14 сыгранных туров "Зенит" располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 29 очков. Следующий матч сине-бело-голубых пройдет в воскресенье, 9 ноября против "Крыльев Советов" в рамках 15-го тура РПЛ.

