Вахания: быть выше команды Карпина? Всегда приятно обогнать большой клуб

"Быть выше команды Валерия Карпина? Не обращаем на это внимание, но, конечно, хочется всегда быть выше в турнирной таблице. Обогнать большой клуб всегда приятно", - заявил Вахания.
Валерий Карпин возглавляет московское "Динамо" с лета текущего года. Ранее специалист совмещал работу в сборной России с тренерской деятельностью во главе "Ростова".
"Ростов" с 18 очками занимает девятое место в таблице РПЛ. "Динамо" располагается на 10-й строчке и имеет 17 очков.
Источник "РБ Спорт".
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте