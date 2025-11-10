"Мы ждем его здоровья, чтобы он наконец-то начал стабильно играть. Мы понимаем, что это в потенциале игрок сборной. Желаем здоровья, следим за ним. Надеюсь, что на следующем сборе весной он будет в обойме", - цитирует Писарева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Арсен Захарян провел за испанский "Реал Сосьедад" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. В 2025 году полузащитник ни разу не вызывался в состав национальной команды России.
В ноябре национальная команда России проведет две домашние товарищеские встречи - 12 числа подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, а 15 числа примут на стадионе "Фишт" в Сочи сборную Чили.
В сборной России рассказали, в каком случае Захарян попадет в состав национальной команды
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о возможном вызове в состав национальной команды Арсена Захаряна.
Фото: GETTY IMAGES