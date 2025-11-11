"После матча в Кубке я думал, что Соболев больше не выйдет в форме "Зенита" никогда. После матча с "Крыльями" если он ещё раз выйдет я, честно говоря, буду очень разочарован в Семаке. Потому что Соболев не просто самый слабый игрок "Зенита". Он балласт команды", - сказал Гурцкая в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат".
Александр Соболев в текущем сезоне принял участие в 19 встречах во всех турнирах за "Зенит", отметился пятью забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
Отметим, что игра 15-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Крыльями Советов" (1:1), стала для нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева 50-й в составе команды. Форвард вышел на замену на 61-й минуте вместо полузащитника Жерсона.
После 15 сыгранных туров команда Сергея Семака находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.
Гурцкая: Соболев - балласт команды
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал игру нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"