Деяна Станковича уволили из "Спартака" по двум причинам - "Чемпионат"

"Первая причина — результаты. Но вторая причина более важная. Это потеря раздевалки. Ещё к началу осени поняли, что со Станковичем у команды нет будущего – именно из-за атмосферы в команде. Задачей Деяна было создать классную атмосферу в команде. Да, он не супертактик, но Деян должен был стать лидером раздевалки", - сообщает источник "Чемпионата".
Вчера, 11 ноября, московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон. Сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.
После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов. Временно исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"