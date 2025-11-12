Матчи Скрыть

Черчесов ответил на вопрос об интересе со стороны "Спартака" после ухода Станковича

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны "Спартака" после ухода главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
"Со мной никто из московских команд не связывался, работаю, где работаю, и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься. Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был", – приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Во вторник, 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении договора с главным тренером команды Деяном Станковичем, который работал в клубе с лета 2024 года. Ранее Черчесов уже тренировал московскую команду с 2007 по 2008 год.

На данный момент 62-летний Черчесов возглавляет грозненский "Ахмат". Он был назначен главным тренером команды 6 августа. За это время специалист провел с клубом 17 встреч в рамках чемпионата и Кубка России. Вместе с Черчесовым грозненцы одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

