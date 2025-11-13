Кирьяков назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ

"Батраков перевешивает. Есть Кордоба, мы к нему привыкли, плюс эти удаления, он постоянно на грани, его легко вывести из себя. Батраков мне импонирует больше. Он молодой, талантливый, будущее нашего футбола", - цитирует Кирьякова "Матч ТВ".
В сезоне-2025/2026 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 4 результативные передачи.
На счету Джона Кордобы в текущем сезоне 19 матчей за "Краснодар", 9 забитых мячей и 5 голевых передач.
После 15 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 набранными очками, столичный "Локомотив" располагается на 4 строчке с 30 баллами в своем активе.
