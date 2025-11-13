Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Кирьяков назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ

Экс-игрок "Динамо" Сергей Кирьяков назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков перевешивает. Есть Кордоба, мы к нему привыкли, плюс эти удаления, он постоянно на грани, его легко вывести из себя. Батраков мне импонирует больше. Он молодой, талантливый, будущее нашего футбола", - цитирует Кирьякова "Матч ТВ".

В сезоне-2025/2026 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 4 результативные передачи.

На счету Джона Кордобы в текущем сезоне 19 матчей за "Краснодар", 9 забитых мячей и 5 голевых передач.

После 15 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 набранными очками, столичный "Локомотив" располагается на 4 строчке с 30 баллами в своем активе.

