"В "Спартак" должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Тренер, который выдерживает давление и который может изменить ситуацию в команде. Какая разница, будет это российский специалист или иностранный. Главное – чтобы это был хороший специалист", - цитирует Семина "РИА Новости Спорт".
Напомним, что ранее московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые под его руководством заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.
Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Деяна Станковича. После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов.
Семин рассказал, какой тренер нужен "Спартаку"
Российский тренер Юрий Семин рассказал, какой специалист нужен московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"