Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Семин рассказал, какой тренер нужен "Спартаку"

Российский тренер Юрий Семин рассказал, какой специалист нужен московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"
"В "Спартак" должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Тренер, который выдерживает давление и который может изменить ситуацию в команде. Какая разница, будет это российский специалист или иностранный. Главное – чтобы это был хороший специалист", - цитирует Семина "РИА Новости Спорт".

Напомним, что ранее московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые под его руководством заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.

Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Деяна Станковича. После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов.

